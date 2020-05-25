AYD’den çalışma saati tavsiyesi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 11 Mayıs tarihinde açılan AVM’lerin çalışma saatleri hakkında yeni bir tavsiye kararı açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, “1 Haziran itibarıyla tüm AVM'lerin tam kadro ve tüm markaları ile açılarak ekonomiye katkı sağlama amacına destek olmasını önermekteyiz. Bu çerçevede ramazan ayında olmamız nedeniyle önerilen esnek çalışma saati uygulamasının da her AVM özelinde tekrar değerlendirilmesini, çalışma saatinde, şartların gerektirmesi halinde, kalıcı olmamak kaydıyla her iki taraf menfaatine en uygun saatin belirlenmesi hususunda da tarafların iş birliği içerisinde olmasını tavsiye ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.