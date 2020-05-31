Ayın son günü altın fiyatlarında son durum: 31 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları…

Altın fiyatları dünyada ve Türkiye'de gelişen olaylara göre anlık olarak değişim gösterebiliyor. Yatırımlarını altın olarak değerlendiren vatandaşlar, 31 Mayıs Pazar günü altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatları son durum…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 379,18

Satış: 379,24

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 617,80

Satış: 625,65

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.235,70

Satış: 1.249,70

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.038,28

Satış: 2.079,29

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.459,80

Satış: 2.491,70

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.532,10

Satış: 2.560,60

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“ALTIN TALEBİ UZUN VADEDE SÜREBİLİR”

Ocak ayındaki ankette altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1,546 dolar ve 2021’de 1,600 dolar olması bekleniyordu. Analistlerin açıklamasına göre, altın diğer para birimlerine sahip alıcılar için altını daha maliyetli hale getiren güçlü seyreden dolar ve birçok tüketicinin tecrit altında kaldığı ve gelirini kaybettiği Hindistan ve Çin gibi yerlerde azalan taleple baskılanabilir.

Finansal piyasaların tekrar düşmesi ve yatırımcıların ayakta kalabilmek için daha fazla likit varlığa para yatırmaları gerekmesi halinde fiyatlar da kırılgan olabilir. Standard Chartered analisti Suki Cooper, “Fiyatların güvenli liman akışları ve likidite ihtiyaçları arasında bir savaşta kalmasını bekliyoruz” dedi.

Cooper düşük tahvil getirileri ve daha fazla ekonomik destek tedbiri beklentisinin altına olan talebi uzun vadede sürdürebileceğini söyledi.