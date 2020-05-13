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AYM’den emsal karar: ‘RES’ten etkilenen vatandaş dava açabilir

Anayasa Mahkemesi (AYM), Aydın’da rüzgar enerjisi santrali (RES) projesi yapılması için kamulaştırılan bölge yakınında arazisi olan 4 kişi tarafından, işlemin iptali için açılan davanın, “menfaatleri olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesini hak ihlali saydı.

Asuman ARANCA
06:00 -
Haberler Ekonomi
AYM’den emsal karar: ‘RES’ten etkilenen vatandaş dava açabilir

AYM emsal  kararında, davanın kategorik bir yaklaşımla esastan reddedildiğine dikkat çekildi. Bu durumun projeden etkilenme potansiyeli olan kişilerin dava açmalarını imkansız hale getirmesi nedeniyle “orantısız müdahale” sonucunu doğurduğu kaydedilerek, “mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği” belirtildi.

4 kişi dava açtı

Aydın Söke'deki bazı taşınmazlar, yapılacak rüzgar enerjisi santrali için 2014 yılında kamulaştırıldı. Burada mülkleri olmayan ancak bölgede yaşayan 4 kişi de dava açtı. Dava reddedildi. Bunun üzerine AYM'ye başvuru yapıldı.

Son güncelleme: 01:41 13.05.2020
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