Babacan’dan IMF ve dış finansman çıkışı!

Babacan, “Parasal ve finansal müdahalelerde iki farklı hata yapılabilir: Çok az müdahale ya da çok fazla müdahale” derken müdahalelerde ikinci tür yapılacak hatanın daha iyi olabileceğini belirtti.

Çok fazla müdahale yapıldığı takdirde tekrar frene basmanın çok zor olmayacağını belirten Babacan, “Verilen yanıtlar büyük ve zamanında değilse maliyet muhtemelen daha büyük olacaktır” dedi.

IMF VE SWAP DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye’nin IMF’ye gitmemesini de değerlendiren Babacan, Türkiye’nin IMF’ye gitmesinin ve yabancı merkez bankalarıyla yapacağı swap anlaşmalarının bile dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayacağını söyledi.

Türkiye’nin mevcut dış politikasının swap ve IMF anlaşmalarını zorlaştırdığını vurgulayan Babacan, “Çekişme içinde olduğumuz ülkelerden swap anlaşması istemek gibi bir şey olamaz” dedi.