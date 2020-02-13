‘Bağımsız kurulları tetikçi yaptınız’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bankacılık ve SPK yasalarında değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifini eleştiren Öztrak, siyasi iktidarın, risklere karşı önlem mekanizması olarak kurulan bağımsız üst kurullara tehlikeli biçimde müdahalede bulunduğunu söyledi. Öztrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara atanacak genel müdür ve genel müdür yardımcılarının yasada aranan şartları taşıyıp taşımadığına 7 gün içinde bakıp karar vermesi gerektiğine işaret etti.

REKABET KURUMU DEVREDE

Öztrak şöyle dedi: “Şu anda bu yasa kuralı işletilmiyor. Yedi günün sonuna gelindiğinde BDDK beğenmediği kişilerle ilgili bir mektup gönderip, ‘incelemelerimiz devam ediyor' diyor. Bu nasıl olur, BDDK 7 gün içinde incelemiyorsa görevi ihmal ediyor ya da savsaklıyor demektir. Bankacılar, ‘İdeolojik olarak bize yakın olanlara ‘tamam' deniyor, öbürlerine denmiyor' diyorlar. Bu, bağımsız olması gereken BDDK'nın, tetikçi olarak kullanıldığını gösteriyor.”

Öztrak, Rekabet Kurumu'nun da bankaların üzerinde adeta tetikçi gibi kullanıldığını savundu ve “20 Ocak 2019'da sayın bakan ‘Kamu bankaları faiz indirimlerinde başarılı, özel bankalar başarısız' dedi. Bir-iki gün sonra da Rekabet Kurumu denetçileri bazı bankaların genel müdür ve genel müdür yardımcılarının bilgisayarlarına el koymaya başladı. Ne arıyorlar? Rekabet Kurumu da bağımsız bir kurum ama tetikçi haline getirilmiş. Bağımsız kurulları bu şekilde kullanmaya başladığınız andan itibaren sistemik riski önlemeyi bırakın, sistemik riski artırmaya başlarsınız” dedi.