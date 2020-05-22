Bağkur emekli maaş ödemeleri ne zaman? Bağkur emekli maaşları yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı sebebiyle emekli aylıklarının bayram öncesinde ödeneceğini açıklamıştı. Bakan Selçuk, tüm emekli maaş ödemelerinin 5-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Peki, emekli maaşları hangi gün hesaplarda olacak? Bağkur emekli aylıkları yattı mı? Emekli maaşlarıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde…

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK’lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta e0mekli aylığı alacak… Bakan Selçuk; 19 Mayıs’ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs’ın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödendi. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs’ta aylıkları hesaplara yatırıldı.