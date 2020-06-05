Bakan açıkladı! Ödemeler hesaplara yattı

Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi. Bakan Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Fark ödemeleri kapsamında; yağlı tohumlar desteği olarak 49 bin 946 çiftçimize 340 milyon TL, hayvancılık destekleri kapsamında hayvan hastalıkları desteği olarak 1131 üreticimize 27 Milyon TL.

*Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi desteği kapsamında 468 çiftçimize 3,6 Milyon TL olmak üzere, toplamda 374 Milyon TL destekleme ödemesi, bugün saat 18.00 itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır.

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