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Bakan Albayrak: Birden fazla ülke ile swap anlaşması yapabiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birden fazla ülke ile swap anlaşması yapabiliriz" dedi.

17:10 -
Haberler Ekonomi
Bakan Albayrak: Birden fazla ülke ile swap anlaşması yapabiliriz

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Berat Albayrak Maliye Bakanı
Son güncelleme: 17:11 06.05.2020
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