Bakan Albayrak Davos’ta konuştu

İşte Bakan Albayrak’ın Davos’ta yaptığı açıklamalardan satır başları:

*Türkiye’nin son 1.5 yılda yaşadığı istikrarsız iklim, saldırılar ışında baktığımızda (son dönemde) çok olumlu bir süreç var.

*Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında arasında bu yıldan itibaren daha da pozitif ayrışacak.

*Ağustos’tan (2018’den) bugüne Türk varlıklarının çoğunda (benzer ülkelerden) açık ara öne çıktığı bir yıl geçirdik.

*2020 ertelenen yatırımların, istikrar ve stabilizasyonun sağlanmasıyla (daha iyi bir yıl olacak)

*Yaptığımız görüşmelerde 2020 (Türkiye için) direk ve büyük yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz.

*Davos’ta Türkiye’ye yönelik ilgi ve alakanın yoğun olduğunu söyleyebiliriz.

*(İstanbul Finans Merkezi kapsamında) gerek Uzak Doğu, Avrupa gerekse Asya, Körfez ülkeleri ile ciddi görüşmeler yürütülüyor. (REUTERS)