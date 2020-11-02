Bakan Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Ekonomi Programları çerçevesinde üreterek büyüyen Türkiye hedefiyle attıkları ekonomik değişim ve dönüşüm adımlarının meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden ISO-Markit İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) Ekim ayında 53,9 olduğunu kaydederek, şunları söyledi;

*Endekste 50’nin üzerindeki değerler imalat sanayi üretiminde büyümeye, 50’nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor. PMI endeksi verilerine göre, imalat sanayinde üretim ve yeni siparişler beş aydır artıyor ve bu artış Ekim ayında yeni ihracat siparişlerinin de katkısıyla daha da hız kazandı ve alt sektörlerin büyük bir kısmına yayıldı.

*Veriler yılın 3’üncü çeyreğinde başlayan V-tipi toparlanmanın yılın son çeyreğinde de devam ettiğine işaret ediyor. Firmalar üretimi desteklemek için istihdam artırıyor. Sektörün istihdam oluşturma hızı Şubat 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İstihdam ile gelen üretim artışı, sanayideki büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı nitelikte olduğuna işaret ediyor.

“CARİ DENGENİN SAĞLANDIĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Bakan Albayrak, ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir önceki aya göre ise yüzde 8,3 artarak 17,3 milyar dolara ulaştığını kaydederek, şunları söyledi;

*Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020 yılındaki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu noktada standart dışı altın ithalatımızın önemli bir kısmının bedelsiz olduğunu ve finansman ihtiyacı oluşturmadığını vurgulamakta yarar görüyorum.

*Altın hariç bakıldığında, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,3 seviyesindedir. Son 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5,1 azalış kaydetti ve 155,4 milyar dolara geriledi.

*Ekim ayı ithalatımızın yüzde 87,8’i üretimi destekler nitelikteki ham madde ve yatırım mallarından oluştu. Pandemi koşullarının getirdiği her türlü zorluğa rağmen, YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatın her geçen gün güç kazanarak yeni rekorlar kırdığı ve cari dengenin sağlandığı bir döneme giriyoruz.

*Yerli üretimde de olumlu gelişmeler devam ediyor. Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yerli araçların payı 20 yıl sonra ilk defa bu yılın Eylül ayında yüzde 50’yi aştı.

*Bu oran 2017 yıl sonunda yüzde 35,6 seviyesindeydi. Rekabetçi kur seviyesinin de sağladığı destekle yılın geri kalanında yerli otomobil satışlarının toplam satışlar içindeki payında yeni rekorlar kırılması beklenmektedir.

*Pek çok otomobil üreticisi firmamız ve yan sanayimiz üç vardiyaya çıktı ve tam kapasiteye yakın çalışıyor.

“EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Bakan Albayrak, “Covid-19 öncesi, bu yılın Şubat ayında, tüketici enflasyonu yüzde 12,37 seviyesindeydi. Pandemi etkisiyle oluşan maliyet baskısına rağmen enflasyon hala bu seviyenin altında seyrediyor. 2021 yılında hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olacaktır. Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadesini kullandı. DHA