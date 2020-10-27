Bakan Albayrak: Sermaye kontrolü yok

Citibank Yatırımcı Konferansı’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin notu makroekonomik gerçeklerle uyuşmuyor.” diyen Albayrak, “Enerjide atılacak adımlarda TÜFE’yi yüzde 5’in altına düşürecek aksiyonlar alacağız.” ifadelerini kullandı.

Sermaye kontrolü ile ilgili de konuşan Albayrak, “Net bir biçimde açıklık getireyim böyle bir şey yok. İstihdamda esnek çalışma üzerine kurulu bir model üzerine çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın küresel şirket yöneticilerine yönelik düzenlenen yatırımcı toplantısında verdiği mesajlardan öne çıkan bazıları şöyle:

*Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında, yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirmiş durumda.

*Özel sektör yatırımlarını desteklemenin yanında, hükümet etkin bir paydaş olarak demir yolu, yükleme limanı ve sulama sistemleri gibi alanlar ile birlikte tarım, enerji, eğitim ve sağlık hizmetlerinde de yer alacak.

*Türkiye’nin yeni ekonomi modeli artan yerli üretim, yatırım, iş imkanları, yeterli düzeyde rekabetçi kur ile pandemi öncesi seviyeye ihracatı getirerek kendini gösterdi.

*Türkiye’nin en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücü.

*Salgın, küresel değer zincirlerinde Dogu Asya’ya aşırı bağımlılığın çok riskli olduğunu ortaya çıkardı.

*Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya’dan bölgemize yönlendirmeye başladı.

*Bu belirsiz ve zorlu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi güvenilir ve dinamik ortaklara ihtiyacı var.

*Rekabetçi maliyet yapısı, iyi eğitimli insan kaynağı stratejik konumu, teşviklerle Türkiye yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunmakta.

*Türkiye’de turizmdeki salgın kaynaklı kaygılar Türk Lirası üzerinde etkili oldu.

*Biz karşılıklı olarak her halükarda AB ile İngiltere ilişkisinden bağımsız olarak İngiltere ile daha iyi ekonomik ilişkiler içinde olacağız. Brexit Türkiye’yi etkilemez. (REUTERS-sozcu.com.tr)