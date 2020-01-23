Bakan Albayrak: Üretim kapasitemizde gelişmeler var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsveç'in Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nun 3'üncü gününde “Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek” başlıklı oturumda bir konuşma yaptı.

Türkiye özel sektörünün gelişme gösterdiğini söyleyen Bakan Albayrak, Türkiye özel sektörünün özellikle üretim ve rekabetçi fiyatlandırma konusunda çok fazla ders aldığını ifade etti. Türkiye ekonomisinin şirketler bazında son derece rekabetçi olduğunu belirten Bakan Albayrak, çok fazla ürünün çok fazla pazara ihraç edildiğini ve Türkiye'nin jeopolitik pozisyonunun avantajını da kullandığına dikkat çekti.

Hükümetin son 16 yıldır alt yapı, ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji alanlarında çok büyük yatırımlar yaptığının altını çizen Bakan Albayrak, bunların yeni küresel ve bölgesel şartlara son derece esnek bir şekilde adapte olabilecek özel sektör ortaya koyduğunu söyledi.

“Merkez Bankasının tek görevi fiyat istikrarı değildir, bunun yanı sıra büyümenin de devam etmesi gerekiyor” diyen Albayrak, “Aynı Türkiye gibi iki şey gerekli; üretim ve nüfus. Biliyorsunuz güçlü bir nüfusumuz var. Her yıl yüzde 3'lük bir büyüme buradan geliyor” dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin yatırım ve üretim alanlarında son derece rekabetçi sistemi olduğunu ifade ederek, bu ortamın Merkez Bankası politikalarıyla sağlanması gerektiğini vurguladı. “Maliye politikaları konusunda çok güçlü bir karnemiz var” şekline konuşan Albayrak, Türkiye'nin pazarda olması gerektiğini belirtti.

Yeni hükümet sistemine geçilmesiyle çok adım atılmış olduğunu kaydeden Albayrak, “Üretim kapasitemizde çok büyük gelişmeler olduğunu gördük” dedi. Enflasyonun daha önce yüzde 25 oranında olduğunu, şu anda ise yüzde 11'lere düştüğünü ifade eden Albayrak, “Bu yıl tek basamaklara düşmeyi bekliyoruz. 2020 içerisinde enflasyon tek basamaklara inecek” dedi. (İHA)