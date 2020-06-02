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Bakan Albayrak’tan fiyat artışı yapan firmalarla ilgili açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 finansman paketi açıklayan kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşlarının, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurduğunu belirterek, "Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum." dedi.

21:37 -
Haberler Ekonomi
Bakan Albayrak’tan fiyat artışı yapan firmalarla ilgili açıklama!

Bakan Albayrak, 4 finansman paketi ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Albayrak şunları söyledi:

*Yerli üretimi desteklemek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için 4 finansman paketi açıklayan Kamu bankaları ve kamu katılım finans kuruluşları, söz konusu finansal imkanları ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak yansıtan firmalarla çalışmayacaklarını duyurdu.

*Bu önemli konuda göstermiş oldukları hassasiyet için söz konusu kurumlarımızı ve yöneticilerini kutluyorum. Vatandaşlarımızı da bu vesile ile fırsatçılara karşı uyanık olmaya davet ediyor, bir kez daha tüm milletimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. DHA

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