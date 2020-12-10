Bakan Elvan açıkladı: Sorunlu kredi stoku 533 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada takipteki ve yakın izlemedeki kredilere ilişkin de bilgi verdi.

Takipteki alacaklar ve ayrılan karşılıkların riskte olduğu konusunda eleştirilere cevap veren Elvan, “Üçüncü grup dediğimiz takipteki alacakların miktarı 151 milyar liradır. 151 milyar liraya karşılık bankalarımız 113 milyar lira karşılık ayırmıştır. Bu oran yüzde 75'e tekabül etmektedir. Bu oran, Avrupa genelinde yüzde 45 seviyesindedir” dedi.

YAKIN İZLEMEDEKİLER 382 MİLYAR TL

Elvan, yakın izlemede olan toplam miktarın 382 milyar lira olduğunu ifade ederek, buna karşılık 58 milyar lira ayrıldığını kaydetti. Bu oranın yüzde 15 olduğunu belirten Elvan, “Avrupa standartlarındaki bu oran yüzde 6'dır. Bankalarımız son derece güvenilirdir, güvendedir ve sağlıklıdır. Bunun takibini de yakinen BDDK Başkanlığımız yapıyor.” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle takipteki alacaklar grubuna alınma süresini 90 günden 180 güne çıkardıklarını, pandemi nedeniyle de bu süreyi haziran sonuna kadar uzattıklarını hatırlatan Elvan, “Diğer gelişmiş ülkelere, Avrupa'ya, ABD'ye baktığımızda, onların bankalara yönelik aldığı önlemlerle karşılaştırdığımızda, bizim aldığımız önlem son derece mütevazı bir önlemdir.” dedi.

Avrupa Merkez Bankasının, bankalara, “Merkez Bankamıza ödemeniz gereken yükümlülüğünüzü yüzde sıfır faizle 1 yıl öteliyorum.” dediğini aktaran Elvan, diğer taraftan bankaların, müşterilerine “Ben de sizin yükümlülüklerinizi 1 yıl öteliyorum.” dediğini anlattı. Elvan, Avrupa ve gelişmiş ülkelerin aldığı tedbirlerle, kendilerinin bankacılık sektöründe aldığı tedbirler kıyaslandığında son derece mütevazı bir yaklaşım içinde olduklarının net olarak ortaya çıktığını söyledi.

KAMU BANKALARININ DÖVİZ AÇIĞI 2,7 MİLYAR DOLAR

Elvan, bankacılık sektörünün döviz pozisyon açığı olmadığını, 3,3 milyar dolar artıda olduğunu bildirdi.

Üç kamu bankasının 2,7 milyar dolar pozisyon açığı bulunduğunu ancak açığın öz kaynağa oranının yüzde 20'yi geçmemesi gerektiğini belirten Elvan, şunları kaydetti:

“Üç bankamızın oranlarını söylüyorum; bir kamu bankamızın oranı yüzde 12, diğer bankamızın oranı yüzde 10, üçüncü bankamızın oranı da yüzde 9'dur yani yüzde 20'lik kriterin oldukça altındadır. Özel sektöre ait bankaların döviz pozisyonlarına baktığımızda da toplam 6 milyar dolar fazlaları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugüne kadar BDDK tarafından bankacılık sektörüne yönelik alınan kararlar, son derece rasyonel ve piyasaya olumlu etkisi olan kararlardır. Bugün BDDK'nin almış olduğu karar da daha önce alınan kararlarla hiçbir şekilde tezat teşkil etmiyor.”

DÖVİZ CİSNDİ İÇ BORÇLANMAYI AZALTMA VAADİ

2021'de kamu finansmanında ihtiyatlı yaklaşımı güçlendirerek etkin risk yönetimiyle finansman kalitesini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

“Bu alandaki öngörülebilirliği artırarak yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma senetlerimize ilgisini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl yabancı para cinsinden iç borcun payını azaltıp iç borç çevirme oranımızı bütçe açığının ima ettiği seviyenin altında, yüzde 120 dolaylarında gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Alacağımız ilave tedbirle bu oranı daha da azaltmak temel politikalarımızdan biri olacak. Diğer taraftan Hazine garantileri ve borç üstlenim taahhütleri nedeniyle oluşabilecek koşullu yükümlülük kaynaklı risklerimizi de sınırlandırıyoruz. Bu çerçevede 2021'de hem Hazine garantili imkan ve dış borcun ikrazı limitini hem de borç üstlenim taahhüt limitini 4,5'er milyar dolar olarak belirledik.”

İç borçlanma içinde döviz ve altının payı, 2019'un Ocak-Ekim döneminde yüzde 26,4 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 38,7'ye yükselmişti.