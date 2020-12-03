Bakan Elvan enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Tüketici fiyat endeksi 2020 yılı Kasım ayında aylık yüzde 2,30, yıllık yüzde 14,03 arttı. Yıllık enflasyon 2020 yılının zirvesine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde geldiğini ifade Balan Elvan, “Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık yüzde 14.03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız.” açıklamasında bulundu.