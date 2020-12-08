Bakan Elvan’dan küresel markalara çağrı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) düzenlediği Uluslararası Yatırım Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi sonrası dönemin birçok fırsatı da beraberinde getireceğini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Bu noktada 2 konunun altını çizmek istiyorum. İlki küresel değer zincirlerinde başlayan dönüşüm. Pandemi ile birlikte çok uluslu şirketler üretimde tek bir tedarikçiye bağlı kalmanın dezavantajlarını bizzat yaşayıp, acı bir şekilde tecrübe ettiler. Önümüzdeki dönemde küresel ekonomide muhtemelen yeni üretim lokasyonları ortaya çıkacak ve üretimin ağırlık merkezi dünya geneline daha dengeli yayılacak.” dedi.

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“YATIRIM CEPHESİNDE ERTELENMİŞ TALEPLER VAR”

Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilen ülkelerin de yeni dönemin kazananları olacağını belirten Elvan, “İkinci nokta ise hem tüketim hem de yatırım cephesinde ertelenmiş bir talep olduğu gerçeğidir. Piyasalar normale döndüğü an bu talebi karşılayabilecek kapasite ve donanıma sahip ülkeler rakiplerini geride bırakma şansına erişecekler ve ekonomilerini hızla büyütebilecekler.” dedi.

KÜRESEL MARKALARA ÇAĞRI

Böylesine bir konjonktürde Türkiye’nin kendilerine yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar için çok cazip imkanlar sunduğunu belirten Elvan, “Türkiye eşsiz bir potansiyel taşıyor. Bu potansiyeli daha ileri götürmek ve Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık. İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekebilecek politikalar uygulayacağız. Kimsenin aklında soru işareti kalmayacak. Merkez Bankamız her türlü araç bağımsızlığına sahip. Daha önce Türkiye'de yatırım fırsatlarını hiçbir şekilde değerlendirmemiş küresel markaları da ülkemize davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. (FOREKS)