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Bakan Selçuk duyurdu: 3’üncü faz başvuruları başladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3'üncü faz başvuruların başladığını duyurdu.

23:07 -
Haberler Ekonomi
Bakan Selçuk duyurdu: 3’üncü faz başvuruları başladı!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık” ifadelerini kullandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

Son güncelleme: 23:10 20.04.2020
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