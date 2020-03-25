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Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa değişikliği ile ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şartlarının kolaylaştırıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
09:27 -
Haberler Ekonomi
Bakan Selçuk: Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdık

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Bakan Selçuk, “Kısa çalışma ödeneğinden; kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni corona virüsü tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik.” dedi.

aile Corona TBMM uygulama
Son güncelleme: 09:31 25.03.2020
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