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Bakan Selçuk: Muhtaç asker ailesi yardım programında ödemeler artırıldı

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı 275 TL’den 400 TL’ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldı. Ödemeler, 24-28 Nisan'da yapılacak.

Sozcu.com.tr
15:24 -
Haberler Ekonomi
Bakan Selçuk: Muhtaç asker ailesi yardım programında ödemeler artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artarak 275 TL'den 400 TL'ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacağını kaydetti.

Selçuk programların içeriğine ilişkin bilgi de paylaştı: “Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor.” dedi.

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Son güncelleme: 15:25 21.04.2020
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