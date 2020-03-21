Bakan Selçuk: Özel okul ücretleri hukuksal bir sorun

Corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de de okullar geçici olarak kapatılırken, özel okul ücretleri konusu tartışmalara neden oluyor.

Bugün CNN Türk’e konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin “Hukukçularla görüşüyoruz. Eğitimsel bir sorunun ötesinden hukuksal bir sorun olarak görülüyor. Bunun hukukçular tarafından verilmesi lazım” dedi.

Özel okullar için eğitim, servis ve yemek ücretlerini önceden ödemiş olan veliler, okulların kapalı kaldığı sürede ödedikleri ücretlerinin akıbetinin ne olacağını merak ediyor.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin net bir açıklama yapmamış oldu.

‘KARANTİNA UZARSA SIKINTILAR YAŞANABİLİR’

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal sozcu.com.tr’ye dün yaptığı açıklamada okulların maliyetinin 12 ay olarak düşünüldüğünü, eğitime ara verilen tarih kadar bir sürenin okulların kapanış süresine ekleneceğini belirterek karantina süresinin uzaması durumunda sıkıntılar yaşanabileceğini söylemişti.

Dal, “Biz eğitim-öğretimi de okulların maliyetlerini de 12 aylık olarak düşünür ve planlarız. Karantina bittiğinde kaybedilen süre telafi eğitimi olarak verilecektir. Bu süreçte zaten parası önceden ödenmiş olan yemek hizmeti de çocuklarımıza verilecektir” demişti.