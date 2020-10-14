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Bakanlıktan döviz cinsi sözleşmelerle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2018 Eylül'den itibaren döviz ya da dövize endeksli sözleşmelerin TL olarak güncellenmesi zorunluluğuna ilişkin iki yıllık geçiş sürecinin sona erdiğini, bu sözleşmelerin yeniden döviz cinsine çevrilemeyeceğini açıkladı.

10:29 -
Haberler Ekonomi
Bakanlıktan döviz cinsi sözleşmelerle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Geçiş süreci için öngörülen iki yıllık sürenin sona ermesinden sonra bahse konu sözleşmelerde yer alan bedellerin tekrar döviz cinsinden veya dövize endeksli uygulanmaya başlanması ya da yeniden döviz cinsinden veya dövize endeksli belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır” denildi.

Hazine aksi uygulamaların tespiti durumunda kambiyo mevzuatı uyarınca gerekli yaptırımların uygulanacağını da belirtti.

Resmi Gazete’de Eylül’de 2018’de yayımlanan değişikliklerle Türkiye’de yerleşik kişilerin bazı istisnalar dışında birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşmeler yapmamaları hususunda ve mevcut sözleşmelerde yer alan bedellerin TL’ye çevrilmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştı. (REUTERS)

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