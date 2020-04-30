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Bakanlıktan trafik sigortalarıyla ilgili yeni duyuru!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü 29 Nisan 2020 tarihinde 2020'ye 7 sayılı bir genelge ile Trafik sigortasında trafik poliçesinin gecikmesinden dolayı sürprim uygulanmaması, primlerim taksitlendirilmesi, poliçe vadelerinin uzatılması ile ilgili bir sektör duyurusu yayınladı. Yeni karara göre süresi dolan zorunlu trafik sigortalarının süresi bir ay daha uzatıldı.

Sozcu.com.tr
18:00 -
Haberler Ekonomi
Bakanlıktan trafik sigortalarıyla ilgili yeni duyuru!

Buna göre riskli sigortalılar havuzu kapsamına girmeyen araçların trafik sigortalarında otobüslerin zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarında, uygulama yöntemi sigorta şirketlerinin insiyatifinde olmak üzere yenilenen poliçe primlerinde indirim ve / veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tavsiye etmişti.

Bu çerçevede Korona Virüs Salgınına İlişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası poliçesinde Jazine Müsteşarlığı Sigorta Sirketlerinin ilave prim almaksızın;

*Sigorta Süresini 31.05.2020 tarihine kadar uzamasına,

*Sigortalının talebi halinde ilk taksidin Haziran ayında başlayacak şekilde en az 6 taksit yapılmasına,

*Riskli sigortalılar havuzu kapsamındaki poliçeleri de ilave prim almaksızın 1 ay süreyle vadelerinin uzatılmasına karar verilmiştir.

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Son güncelleme: 18:06 30.04.2020
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