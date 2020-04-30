Bakanlıktan trafik sigortalarıyla ilgili yeni duyuru!

Buna göre riskli sigortalılar havuzu kapsamına girmeyen araçların trafik sigortalarında otobüslerin zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarında, uygulama yöntemi sigorta şirketlerinin insiyatifinde olmak üzere yenilenen poliçe primlerinde indirim ve / veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamaları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tavsiye etmişti.

Bu çerçevede Korona Virüs Salgınına İlişkin hayata geçirilen tedbirler kapsamında Zorunlu Trafik Sigortası poliçesinde Jazine Müsteşarlığı Sigorta Sirketlerinin ilave prim almaksızın;

*Sigorta Süresini 31.05.2020 tarihine kadar uzamasına,

*Sigortalının talebi halinde ilk taksidin Haziran ayında başlayacak şekilde en az 6 taksit yapılmasına,

*Riskli sigortalılar havuzu kapsamındaki poliçeleri de ilave prim almaksızın 1 ay süreyle vadelerinin uzatılmasına karar verilmiştir.