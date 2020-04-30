Bakkal açılırsa güven gelir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iş ve işçi dünyasıyla esnaf temsilcilerini internet üzerinden gerçekleştirdiği Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında tek tek dinledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, SÖZCÜ aracılığıyla gündeme getirdiği talepleri Bakan Albayrak'a da anlattı.

‘Anlattıklarım aynı, sadece dinleyen değişti” diyen Palandöken, “Sayın Bakan'a sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, manav, kasap gibi mahalle esnafının açık olması gerektiğini, bu durumda panik alışverişlerin biteceğini, israfın duracağını, ekonomiye güven geleceğini söyledim” dedi.

Albayrak'ın tüm önerileri tek tek not aldığını belirten Palandöken, “Bakan Bey, Bilim Kurulu ile koordineli çalıştıklarını, kurulun onay vereceği her talebi yerine getireceklerini söyledi, umudumuz arttı” dedi.

Toplantıda Bakan Albayrak'a ilettiği sorunları ve çözüm önerilerini SÖZCÜ'ye anlatan TESK Başkanı Palandöken, şu bilgileri verdi: “Esnafın derdi büyük, bütün krizlerde işsize, aşsıza, yoksula kol kanat geren esnafın şimdi kendisi yardıma muhtaç hale geldi.

Bakan Bey'e esnafın içinde bulunduğu zor durumu anlattım. Berberin, kahvecinin, lokantacının 45 gündür evinde para kazanamadan oturduğunu söyledim, ‘Dükkanı kapalı kalan esnafın evinde tencere kaynamıyor, maaş verin, kirasını ödeyin' dedim.

‘Tamam kredi veriyorsunuz, ama herkes boğazına kadar borçlu, kredi limitleri doldu, bize nakit destek lazım' dedim. ‘Bilim Kurulu ile koordineli çalışıyoruz. Süreç eğer iyi giderse işyerlerini açacağız, sıkıntılar bitecek' dedi. Umutla bekliyoruz.”

09.00-17.00 ARASI AÇILSIN

Palandöken, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bakkal, manav, kasap gibi halkın mahalle arasında kolay ulaşabileceği dükkanların 09:00 ila 17:00 saatleri arasında açık olması talebini Albayrak'a ilettiklerini de bildirdi.

Palandöken, “Bakkal, manav, kasap yasak günlerde açık olursa halka güven gelir, ihtiyacını her zaman karşılayabileceğini bildiği için stok yapmaz. Virüs nedeniyle büyük marketler sebzeyi, meyveyi poşetleyip satıyor.

Vatandaş 1 limon, 2 patlıcan, alacakken 1-2 kilo limon, 2 kilo patlıcan almak zorunda kalıyor. Alınanların yüzde 80'i çöpe gidiyor” dedi.

ESNAF BORÇLU, KREDİ LİMİTLERİ DE DOLDU

Zarar 50-60 milyonu buluyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, küçük esnafın sokağa çıkma yasağı dolayısıyla her haftasonu dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığını ve bunun da mağduriyet yarattığını belirterek, “Türkiye genelinde 220 bin bakkal ve küçük market faaliyet gösteriyor.

Günlük ciroları çok farklı, 500 lira olan da var, 2 bin lira olan da… Ama günlük kazançları çok düşük. Hepsinin toplam günlük kazançları 20-30 milyon lira civarında'' dedi.

220 bin bakkal ve küçük marketin 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle her haftasonu toplam zararlarının ise 50-60 milyon lira civarında olduğu hesaplanıyor.

İlk etapta açılabilecek dükkanlar ve işyerleri

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması kaydıyla işyerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaflara ait meslekleri Cumhurbaşkanlığı'na da yazılı olarak bildirdiklerini söyledi.

TESK'in birinci fazda açılmasını talep ettiği işyerleri şöyle:

– Müşteri sayısı, masalar arası mesafe, hijyen koşullarına azami riayet kaydıyla, 21 Mart'tan itibaren kapalı olan ve paket servis yapılmasına izin verilen lokanta, restoran, kafe, kafeterya, pastaneler.

– Zorunlu randevu, gerekirse müşterilerin tek tek alınması gibi önlemler kaydıyla, 21 Mart'tan itibaren kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları.

– Müşteri sayısı, masalar arası mesafe şartı, hijyen koşullarına uymak kaydıyla, 16 Mart'tan beri kapalı olan kahvehane ve kıraathaneler.

– 21 Mart 2020 tarihinden itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri.