Bank of America’dan ırkçılığa ve corona’ya karşı 1 milyar dolar

ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar ülkenin dört bir yanına yayılmış durumda. Dünyanın her yerinden ırkçılığa karşı destek mesajları geliyor. Bazı şirketler ise desteklerini maddi boyuta taşıyor.

CNN'de yer alan habere göre, Bank of America, önümüzdeki dört yıl boyunca ırkçılık karşıtı programlara ve corona virüsü salgınından etkilenen azınlıklara ait küçük işletmelere toplamda 1 milyar dolarlık bağış yapacak.

‘HEPİMİZ BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ'

Bankanın CEO'su Brian Moynihan, yaptığı basın açıklamasında, “Sorunların altında yatan ekonomik ve sosyal eşitsizlikler, salgınla birlikte daha da kötüleşti. George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan protestolar, acilen bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini gösterdi. Hepimiz daha fazlasını yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

SİYAHLARA AYRIMCILIKTAN CEZA ALMIŞTI



Yapılacak bağışın dışında Bank of America, bundan sonra işe alımlarda ekonomik olarak dezavantajlı olan toplumlara yönelecek. Banka, geçmişte azınlıklarla ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. 2013 yılında Bank of America, 20 sene boyunca siyah iş adaylarına ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle 2.2 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Bankanın CEO'su Moynihan, protestolar karşısında yorum yapan son üst düzey yönetici oldu. Bank of America'dan önce Peloton, Intel ve Verizon da azınlık odaklı kuruluşlara bağış yapacağını duyurmuştu.