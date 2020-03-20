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Bank of America: ABD ekonomisi krize girdi, 3,5 milyon kişi işsiz kalacak

ABD ekonomisinin artık krizde olduğunu resmen ilan eden Bank of America, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 12 küçüleceği, üç ayda 3,5 milyon kişinin işini kaybedeceği ve işsizlik oranının yüzde 3,5'tan yüzde 7'ye sıçrayacağı tahmininde bulundu.

Sozcu.com.tr
15:05 -
Haberler Ekonomi
Bank of America: ABD ekonomisi krize girdi, 3,5 milyon kişi işsiz kalacak

ABD’nin en büyük bankalarından Bank of America, ABD’nin dünyanın diğer ülkeleri gibi ekonomik krize (resesyon) girmiş durumda olduğunu açıkladı.

CNBC’nin aktardığına göre, büyük bir ekonomik çöküş yaşandığını belirten banka, müşterilerine gönderdiği ekonomist Michelle Meyer imzalı notta “Çok sayıda iş kaybı olacak, servet eriyecek, güven bunalımı yaşanacak” ifadelerini kullandı.

Banka, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 12, 2020’nin genelinde yüzde 0,8 küçüleceği tahminini paylaştı.

ÜÇ AYDA 3,5 MİLYON İŞ KAYBI

Yılın ikinci çeyreğinde (nisan, mayıs, haziran dönemi) toplamda 3,5 milyon kişinin işini kaybedeceğini ve işsizlik oranının mevcut yüzde 3,5’lik seviyenin iki katına çıkacağını öngören banka, durumun giderek daha kötüleştiğine dikkat çekti.

Notta, ekonominin ancak temmuzda kısmi bir nefes alabileceği, ekonomide düşüş keskin olsa da kısa süreli olmasının beklendiği kaydedildi.

ABD’nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley de, 2020 için ana senaryosunda küresel ekonomik kriz (küresel resesyon) olgusuna yer verdi.

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Son güncelleme: 15:37 20.03.2020
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