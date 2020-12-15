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Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Türkiye genelinde milyonlarca kişiye hizmet veren bankalar corona virüs salgını tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bankların yeni çalışma saatleri genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 ayarlandı.

Güncellenme: 10:27, 15/12/2020
Haberler Ekonomi
Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Hafta için her gün yoğun olarak ziyaret edilen kurumların başında bankalar geliyor. Vatandaşların birikimleri değerlendirdiği, faturaları yatırdığı, para gönderip-aldığı bankaların yeni çalışma saatleri merak ediliyor.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00’da başlar. Saat 12:30’da öğle tatiline giren bankalar 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 16:00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

Ziraat Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Halkbank: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

QNB Finansbank: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

İş Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Garanti Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Deniz Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

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