Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Hafta için her gün yoğun olarak ziyaret edilen kurumların başında bankalar geliyor. Vatandaşların birikimleri değerlendirdiği, faturaları yatırdığı, para gönderip-aldığı bankaların yeni çalışma saatleri merak ediliyor.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00’da başlar. Saat 12:30’da öğle tatiline giren bankalar 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 16:00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

Ziraat Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Halkbank: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

QNB Finansbank: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

İş Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Garanti Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Deniz Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00