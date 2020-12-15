Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Hafta için her gün yoğun olarak ziyaret edilen kurumların başında bankalar geliyor. Vatandaşların birikimleri değerlendirdiği, faturaları yatırdığı, para gönderip-aldığı bankaların yeni çalışma saatleri merak ediliyor.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00’da başlar. Saat 12:30’da öğle tatiline giren bankalar 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 16:00’a kadar hizmet vermeye devam eder.
Ziraat Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00
Halkbank: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00
QNB Finansbank: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00
İş Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00
Garanti Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00
Deniz Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00