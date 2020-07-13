‘Bankacılar, Lübnan’dan 6 milyar dolar kaçırdı’

Ciddi bir ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da iki hafta önce Kamu Maliyesi Genel Müdürü Alain Bifani görevinden istifa etmişti. Financial Times'ta yer alan habere göre Bifani, ülkesiyle ilgili önemli iddialar ortaya attı.

Eski müdür, bankacıların ekim ayından beri 6 milyar dolar parayı, yasal boşluklardan yararlanarak Lübnan'dan kaçırdığını söyledi.

Hükümetin, son 30 yılın en büyük ekonomik krizini ele alış biçimini protesto etmek için görevinden ayrılan Alain Bifani, ciddi eleştiriler yöneltti. Bifani, “Siyasiler ve bankacılar, sistemden menfaat sağlayarak hiçbir kayıp yaşamıyorlar. Sıradan Lübnanlı vatandaşlar ise ağır bedeller ödüyor” diye konuştu.

BANKALAR KISITLAMALAR GETİRDİ

Bifani, bankacılık otoritesinden aldığı bilgileri değerlendirdiğini söyleyerek, “Mevduat sahiplerinin 100 dolar bile çekmesine izin vermeyen bankalar, 5.5 ila 6 milyar dolar arasında bir parayı ülkeden kaçırdı” diye konuştu.

Yaşanan kriz, ekim ayında bankaların alışılmışın dışında kurallar getirmesine neden olmuştu. Buna göre mevduat sahipleri iki haftada bir 200 dolardan az para çekebiliyor ve yurt dışına para transferi yapmaları yasak. Bu kısıtlamalar hükümet tarafından değil, bankaların kendi aldıkları kararlara dayanıyor.

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‘ESKİ ŞEYTANLAR GERİ DÖNDÜ!'

Bu önlemlere rağmen Lübnan Merkez Bankası'nın verilerine göre ekim ayında 82 milyar dolar olan döviz mevduatları, mayıs ayına gelindiğinde 71 milyar dolara indi. Merkez Bankası Müdürü Riad Salame'ye göre bu düşüşün nedeni, yerel kredilerin ödenmesi.

İstifasına kadar Maliye Bakanlığı'nda 20 yıl görev alan Alain Bifani, hükümet içinden alarm zilini çalan en yüksek rütbeli isim oldu. Bifani, şu anki durumu 1975 yılında başlayan ve 15 sene süren Lübnan İç Savaşı ile karşılaştırarak, “Eski şeytanların geri döndüğünü görüyorum. Ülkemde 5 milyon insan çok çok tehlikeli ve kötü bir durumda” yorumunu yaptı.

HALK AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

Lübnan'da mart ayında 90 milyar dolarlık kamu borcu temerrüde düşmüştü. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının bu sene yüzde 13.8 daralması bekleniyor. Lübnan lirası, karaborsada yüzde 80 değer kaybetti. Enflasyon ise yüzde 56'yı buldu. Ülkede ekonomik kriz ve corona virüsü salgınının birleşmesi nedeniyle milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya.