Bankacılık sektörünün net kârı 27,3 milyar TL oldu

Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık %39 artışla 27.3 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun mayıs ayı verilerine göre sektörün kredileri de geçen sene sonuna göre %19

artışla 3.16 trilyon liraya çıkarken, kredilerde yıllık bazda artış yüzde 24 oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatları ise Mayıs sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %31, 2019 sonuna göre ise %16 artışla 2.97 trilyon liraya ulaştı. Sektörün Mayıs’ta NPL rasyosu %4.54 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu da %19 seviyesinde gerçekleşti. (REUTERS)