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Bankacılık sektörünün net kârı 27,3 milyar TL oldu

Bankacılık sektörü net kârı mayıs sonu itibarıyla, geçen yıl aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 artışla 27,33 milyar TL oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, aynı dönemde sektörün aktif toplamı 5 trilyon 282,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

15:13 -
Haberler Ekonomi
Bankacılık sektörünün net kârı 27,3 milyar TL oldu

Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık %39 artışla 27.3 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun mayıs ayı verilerine göre sektörün kredileri de geçen sene sonuna göre %19
artışla 3.16 trilyon liraya çıkarken, kredilerde yıllık bazda artış yüzde 24 oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatları ise Mayıs sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %31, 2019 sonuna göre ise %16 artışla 2.97 trilyon liraya ulaştı. Sektörün Mayıs’ta NPL rasyosu %4.54 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu da %19 seviyesinde gerçekleşti. (REUTERS)

Mayıs ayı
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