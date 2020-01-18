Bankalar hakkında inceleme başlatıldı

Rekabet Kurumu'nun alışık olmadık şekilde Cuma akşamı 20 banka hakkında ön inceleme başladığını bildirmesi gündem oldu. NTV'den Ahmet Ergen'in haberine göre 20 bankanın piyasayı yönlendirici hareketlerde bulunup bulunmadıkları araştırılacak.

Bankaların hangisi olduğu henüz bilinmiyor. Fakat Türkiye'de bankacılık faaliyetleri yürüten banka sayısı düşünüldüğünde bireysel bankacılık faaliyetlerinde bulunan bankaların hemen hemen hepsinin ön incelemeye dahil edildiği tahmin ediliyor.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde konuyla ilgili bir açıklama yok. Soruşturma resmi ağızlar tarafından henüz bildirilmedi.

ÖZEL BANKALAR REKABETTE ZORLANDIĞINI SÖYLÜYOR

Siyasi otorite son zamanlarda özel bankaları Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen faizleri yeteri katar indirmedikleri gerekçesiyle eleştiriyorlardı. Özel bankalar da kamu bankalarının görev zararı yazarak kredi verdiğini ve özel bankalarla rekabet edemediklerini bildiriyorlardı.

2013’TE 1.1 MİLYAR TL CEZA KESİLMİŞTİ

Türkiye'de bankalara bugüne kadar kesilen en ses getiren ceza 2013 yılının mart ayında kesilmişti. Rekabet Kurumu 2013'te 12 bankaya aralarında kartel oluşturdukları ve faizleri birlikte belirledikleri gerekçesiyle 1.1 milyar TL ceza kesmişti!

Söz konusu dönemde bankalara kesilen cezalar şöyle olmuştu:

Garanti Bankası: 213.384.545,76 TL

Akbank T.A.Ş: 172.165.155,00 TL

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ile Garanti Konut F inansmanı Danışmanlık A.Ş.: 213.384.545,76 TL

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.: 149.961.870,00 TL

Türkiye İş Bankası A.Ş: 146.656.400,00 TL

Finans Bank A.Ş: 54.021.410,00 TL

Türkiye Halk Bankası A.Ş: 89.691.370.00 TL

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O: 82.172.910,00 TL

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş: 148.231.490,00 TL

Denizbank A.Ş: 23.055.396,00 TL

HSBC Bank A.Ş: 14.875.404,00 TL

ING Bank A.Ş: 12.072.792,00 TL

Türk Ekonomi Bankası A.Ş: 10.668.726,00 TL