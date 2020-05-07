Bankalar kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Bankalar eski çalışma sistemine döndü mü?

Türkiye'de corona virüsü pandemisi ile mücadele kapsamında, vatandaşların uğrak yerlerinden olan bankalar, çalışma saatlerinde kısıtlamaya gitmişti. Birçok banka, daha az sürede çalışmalarını yürütmüştü. Ancak, corona virüsü pandemisi ile ilgili atılan normalleşme adımları sonrası bankalar da çalışma sistemlerini yeniden değiştirdi. İşte bankaların yeni çalışma saatleri…

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü kapsamında çalışma saatlerini düşüren bankalar, yeniden 09.00-17.00 saatleri arasında çalışmaya başlayacak. VakıfBank, HalkBank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, DenizBank, İş Bankası gibi belli başlı bankalar artık normal mesai saatleri olan 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BANKALAR KAÇTA AÇILACAK?

Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 12:00-17:00 saatleri arası şubelerinde hizmet veren Garanti BBVA bu sabah müşterilerine gönderdiği bir bilgilendirme mesajında mevcutta hizmet veren şubelerinin bugün itibarıyla normal çalışma düzenine geçeceğini bildirdi.

Garanti şubeleri 6 Mayıs (bugün) itibarıyla 09:00-12:30/13:30-17:00 arası hizmet verecek.

İŞ BANKASI 11 MAYIS’TAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Corona virüsü salgını nedeniyle gişe çalışma saatlerini 23 Mart'tan bu yana 12.00-17.00 arası olacak şekilde belirleyen İş Bankası da, tam gün çalışma düzenine geri dönüyor.

Buna göre, İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.