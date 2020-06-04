Bankalar saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri…

Corona virüsü sürecinde birçok kurumun çalışma saatleri değişirken bankalar da bu değişiklikten etkilenmişti ve açılış saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Normalleşme süreciyle birlikte bankaların çalışma saatleri de eskiye döndü. Peki bankalar saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte detaylar…

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Normalleşme adımları kapsamında bankalar eski çalışma saatlerine geri döndü. Bankalar şu an saat 09:00’da açılıyor ve saat 17:00’a kadar hizmet veriyor.

BANKALARIN ÖĞLE MOLASI SAATLERİ KAÇTIR?



Türkiye’de hemen hemen tüm bankaların çalışma saatleri aynıdır. Bunları ek olarak Atatürk Havaalanında bankalar 24 saat işlem gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı alışveriş merkezlerinde ise açılışlar 10:00 itibariyle gerçekleşmektedir. Bunun dışında ise tüm bankaların ATM’leri yılın her günü 7/24 açıktır. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 17.00’de sona ermektedir.