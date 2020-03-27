Bankalar, TBB’nin kredi protokolüne katıldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için “Çek Ödeme Destek Kredisi” ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” olmak üzere iki ayrı paket açıkladı.

TEB müşterileri her iki destek paketi kapsamında azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar ve yıllık yüzde 9,5 faiz oranıyla kredi desteği alabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kredi protokolüne katılan Türk Ekonomi Bankası (TEB), corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için “Çek Ödeme Destek Kredisi” ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” olmak üzere iki ayrı paketi uygulamaya aldı. TEB, küresel salgının müşterilerinin istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak için hayata geçirdiği her iki destek paketi kapsamında müşterilerine azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar kredi desteği sağlıyor.

Hazine kaynaklı Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterileri için hazırladığı “Çek Ödeme Destek Kredisi”, işletmelerin keşide ettikleri gerçek ticari ilişkilere dayalı çeklerin finansmanında kullanılabilecek. “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ise maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme-faturaya bağlı tüm sabit giderlerini karşılanması için değerlendirilebilecek.

İŞ BANKASI DA KATILDI

Banka, corona virüsü salgınının reel sektöre olan etkilerini en aza indirmek amacıyla hazırladığı ekonomiye destek paketini de 23 Mart, Pazartesi günü açıklamıştı.

Türkiye İş Bankası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizde de yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketinden sonra, Türkiye Bankalar Birliği'nin bugün duyurduğu, 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak; salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan “Çek Ödeme Destek Kredisi” ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketlerine katılacağını açıkladı.