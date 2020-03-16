Bankalardan emeklilere Corona virüsü uyarısı!

Banka promosyonlarında milyonlarca emeklinin sözleşme süresi şubat ayında sonlandı. Emekli maaşını üç yıllığına bankalara taşıyanlar, emekli promosyon ödemesi alacak.
Ölümcül Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla virüs salgının risk grubundaki emeklilere kritik bir uyarıda bulunuldu.
Türkiye Bankalar Birliği kaynaklarından alınan bilgilere göre, emekliler, promosyon işlemlerini banka şubelerine gitmek yerine internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından 7 gün 24 saat esasına göre yapabilecek.