Bankalardan ocakta rekor kâr

Bankacılık sektörünün net kârı, 2020 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147,2’lik artışla 7 milyar 921 milyon TL’ye yükseldi.

Bu dönemde dolar cinsinden net kâr yüzde 116 artışla 1 milyar 330 milyon dolar oldu.

Sektörün net kârı, Ocak 2020’de hem TL hem de dolar cinsinden rekor kırdı.

Bu dönemde bankaların faiz geliri yüzde 4,5’luk düşüşle 32 milyar 864 milyon TL olurken, toplam faiz gideri yüzde 37,8’lik düşüşle 15 milyar 167 milyon TL’ye geriledi.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜZDE 5,34

Bankaların kredilerden aldıkları ücret ve komisyonlar dahil faiz dışı gelirleri de yüzde 9,7’lik artışla 9 milyar 765 milyon TL’den 10 milyar 716 milyon TL’ye yükseldi.

Ocak 2019’da toplam krediler içinde yüzde 4,03 olan takipteki kredi oranı, Ocak 2020’de yüzde 5,34’e ulaştı.