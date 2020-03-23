Bankaların çalışma saatleri… Bazı bankaların çalışma saati değişti!

Birçok banka corona virüsü önlemleri kapsamında çalışma saatlerini değiştirdi. TBB'den bankalara gönderilen tavsiye kararında, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

İŞ BANKASI'NDAN ‘MESAİ SAATİ' AÇIKLAMASI

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamada “Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir” denildi.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Akbank da şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirildiğini duyurdu. Bankanın açıklamasında “23.03.2020 tarihinden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmt vereceğiz” ifadeleri yer aldı.

GARANTİ'DEN CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ

Garanti Bankası, corona virüsü tedbirleri kapsamonda şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 12.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz” denildi.

TEB DE ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Türk Ekonomi Bankası, şubelerinin hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

FİNANSBANK'TAN AÇIKLAMA

QNB Finansbank, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 12.00-17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

YAPI KREDİ DE DUYURDU

Yapı Kredi Bankası tarafından çalışma saatlerine dair yapılan açıklamada “Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için aldığımız koruyucu önlemler çerçevesinde, 23 Mart Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimiz hafta için her gün yalnızca 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir” ifadeleri kullanıldı.