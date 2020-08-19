Bankaların kredi faiz oranları yükseldi mi? İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları kaç oldu?

Merkez Bankası, doların yükselişini önleyebilmek için bir dizi kararları yürürlüğe soktu. Bu hamle ile birlikte mevduat hesabı faizleri uzun süre sonra çift haneli rakamlara yükselmişti. Böylece bankaların kredi faiz oranları da yükseldi. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, İNG Bank, Denizbank ve Finans Bank'ın kredi faiz oranları…

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.09

Taşıt: 1.21

İhtiyaç: 1.62

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.99

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.21

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 0.99

Taşıt: 1.20

İhtiyaç: 1.15

FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.49

Taşıt: 1.45

İhtiyaç: 1.14

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.09

Taşıt: Yok

İhtiyaç: 1.24

İNG BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

İhtiyaç: 1.14

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut: 1.05

Taşıt: 1.15

İhtiyaç: 1.18