Bankaların net kârı yüzde 39 arttı

Bankacılık sektörünün kasım ayı net kârı geçen yıla göre yüzde 39 artarak 7.3 milyar liraya yükselirken krediler 3.63 trilyon liraya sınırlı geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün net kârı ocak-kasım döneminde yüzde 23.1 artarak 57.3 milyar lira oldu.

KREDİLERDE ARTIŞ ORANI YÜZDE 36.5

Bankacılık sektörünün ekim sonunda 3.66 trilyon lira olan toplam kredileri kasım sonunda 3.63 trilyon liraya sınırlı gerilerken, geçen yıl sonuna göre kredilerde artış oranı yüzde 36.5 olarak gerçekleşti. Sektörün aktifleri ise geçen yıl sonuna göre yüzde 36.3 artışla 6.12 trilyon lira oldu.

Sektörün brüt takipteki alacaklarının toplam kredilere oranını gösteren NPL rasyosu bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 3.97 olurken, geçen yılın aynı ayına göre ise 126 baz puan gerilemiş oldu.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu bir önceki aya göre 4 baz puan gerileyerek kasımda yüzde 19.38 olurken, geçen yılın kasım ayının 75 baz puan üzerinde yer aldı.