Barış Oran’dan perakende sektörü için önemli değerlendirmeler

Geçen sene toparlanma sinyalleri veren Türkiye ekonomisinin, küresel ölçekteki Koronavirüs salgını dolayısıyla Mart ayından Haziran ayına kadar durgunluk yaşadığını, 1 Haziran itibarıyla normalleşme adımları doğrultusunda yeniden yükselişe geçtiğini belirten Oran, şunları söyledi:

“Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olduğunu gördük. Tüketici, evde kaldığı süreçte dijital platformlar üzerinden ihtiyaçlarını karşıladı. Bu süreçte uzun zamandır dijitalleşme çalışmaları gerçekleştiren TeknoSA ve CarrefourSA'nın kazanımlarını ve çoklu kanal kullanımının faydalarını görmek, atılan adımların doğruluğunu kanıtlar nitelikteydi. Tüm bu veriler ışığında 2020 yılını başarılı sonuçlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Barış Oran, CarrefourSA için sermaye artırımı gerçekleştirileceğini ve bu sayede şirkete en az 386 milyon TL nakit girişi sağlanacağını ifade ederek “Böylece herhangi bir fon çıkışı olmadan yapılacak eşzamanlı sermaye azaltılması yoluyla özkaynaklarımız güçlenecektir” açıklamasında bulundu.

Gıda perakendesine ilişkin değerlendirmeler yapan Barış Oran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CarrefourSA olarak pandemi süresince kamu hizmeti bilinciyle hareket ederek tüketicilerimizin gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan elektroniğe kadar hemen her konuda çözüm ortağı olduk. Pandemi önlemleri kapsamında harcamalarımız 30 milyon TL'ye ulaştı. Pandemiyle birlikte CarrefourSA.com'un ziyaretçi trafiği %100'den fazla artarak, günlük gönderimlerimiz 6 katına çıktı, kapasitemizi 10 kat artırdık. Bu dönemde öne çıkan yeni hizmetlerimiz Öncelikli Teslimat, Alo Sipariş ve Markette Hazır, özellikle 60 yaş üzerindeki tüketiciler ve sağlık çalışanları için kolaylık sağlayan hizmetler olarak devreye alındı. Bu süreçte yaş sebze – meyvede yerli tohum ürünleri reyonlarımıza getirdik. 8 bine yakın çiftçi ile çalışıyor, yerli üretime ve yerli üreticiye destek vermeye devam ediyoruz. CarrefourSA, verimli operasyonel çalışmaları sayesinde faaliyet karlılığında geçen seneye göre %60,4 oranında iyileşme gerçekleştirdi. Sektörün öncüsü CarrefourSA 52 ilde 663 marketi, 12 deposu, 11 bin çalışanı ve e-ticaret kanalı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerine en uygun çözümleri sunmaya devam edecektir”.