Başkan Mercan, döner hakkındaki korkunç iddiaları doğruladı

Uluslararası Dönerciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Mercan, ülkede ucuz dönercilerin virüs gibi yayıldığını belirterek, son tüketim tarih geçmiş ürünü bakteri üremişse çamaşır suyuyla yıkayanlar dahi olduğunu söyledi.

“MAALESEF HERKES YAPIYOR”

Mercan, “Bugün yedi kıtada, her ülkede günlük 500 milyon insanın yiyeceğinden bahsediyoruz. Türk döneri bugün ülkemizde maalesef herkesin yapabileceği bir konumda üretilip müşteriye sunuluyor. Peki hangi ortamlarda döner yapılıyor?Kepenkler kapatılmış, suyu ve lavabosu olmayan, hangi bulaşıcı hastalığı taşıdığı dahi belli olmayan, hijyen ortamı olmayan, depolarda, bakteriyel ortamlarda ürün hazırlayıp servis yapılması gıda terörüdür. Bir gıdanın izlenebilirliği ve kontrol edilebilirliği yoksa bunun sağlığından konuşmak mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’DE TÜKETİLEN DÖNERİN YÜZDE 80’İ MERDİVEN ALTI”

Günü geçmiş, imha edilmesi gereken ürünlerin çamaşır suyuyla yıkandığı iddialarının doğru olduğunu söyleyen Mercan, “Vatandaş sorgulasın. Döner yemeğe gittiğinde işletme müdürüne ya da döner ustasına tavuğu nereden aldıklarını, nerede hazırladıklarını sorsunlar. Eğer ‘Biz hazırladık’ derlerse buna itibar etmesinler. Türkiye’de tüketilen dönerin yüzde 80’i merdiven altıdır. Yüzde 80’i kayıtsız ve sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

“HASTANELER TIKA BASA İNSAN DOLU”

Mehmet Mercan, “Gıda terörüne dur diyemezsek biz bu insanları yok ederiz, sağlıksız her tür gıdayla alakalı hastaneler tıka basa insan dolu. Döner ana yemeğimizdir, 7’den 70’e tükettiğimiz bir üründür. Bunu sağlıklı koşullarda üretip servis etmek zorundayız. 3-5 para kazanacağız diye, menfaat ve çıkar sağlayacağız diye cebinde her 10 lirası olan sahada bir döner dükkanı açmasın” dedi.