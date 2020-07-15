Başkan tıbbi ekipman karşılığında başkanlık uçağını satıyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kendisinden önceki dönemde satın alınan lüks başkanlık uçağını 120 milyon dolara satıyor.

Reuters’ın haberine göre, Boeing 787 Dreamliner tipi VIP uçağın bedelinin bir kısmı nakit bir kısmı sağlık ekipmanı olarak ödenecek. Alıcının kim olduğu ise henüz açıklanmadı.

Söz konusu uçak, Meksika'da Temmuz 2018’deki başkanlık seçimleri öncesinde en çok tartışılan konulardan biri olmuş, sol eğilimli Obrador, başkan seçilmesi durumunda uçağı satmayı vaat etmişti.

Eski devlet başkanı Enrique Pena Nieto toplam 392 milyon dolar ödeyerek satın aldığı uçak için Obrador, “Ülkede bu kadar yoksulluk varken binmeye utanırım” demişti. Obrador, ABD’ye bir hava yolu şirketinin ekonomi sınıfında seyahat etmişti.

Meksika, 311 bin vaka ve 36 bin ölümle corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.