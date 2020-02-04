Başkentgaz ihalesinde 338 milyon dolar kayıp

Kızılay aracılığı ile Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Başkentgaz'ın özelleştirilmesi sırasında da devletin zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Başkentgaz için yapılan 2010'daki ilk ihalede yüzde 80 hissesi için 1 milyar 500 milyon dolar teklif edildi. Şirket parayı ödeyemedi ve satış iptal oldu. İkinci ihalede 1 milyar 211 milyon dolar teklif geldi. Bu şirket de ödemeyi yapamadı. Bu kez yasa değiştirildi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 20'lik hissesi de katılarak, Başkentgaz'ın yüzde 100'ü satışa sunuldu. 2013'deki 3. ihaleyi, 1 milyar 162 milyon dolar veren Torunlar GYO kazandı. 3 yıl önce yüzde 80'i 1 milyar 500 milyon lira olan Başkentgaz, 3 yıl sonra 1 milyar 162 milyon dolara satıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu satışa “1.5 milyarı yakaladığımız ihale, nasıl oluyor da 1.1 milyara veriliyor?” diye tepki göstermiş ama satışı da onaylamıştı.