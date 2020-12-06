‘Başvuru yapan ve lisans alan bir şirket bulunmuyor’

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), “Eski yönetim kurulu üyelerinin kurduğu danışmanlık şirketinden hizmet almayanların işlemlerinin yapılmadığı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SÖZCÜ’de yayınlanan “Lisansın yolu SİDA'dan geçiyor iddiası” başlıklı haber için yapılan açıklamada, SEDDK'nın kuruluşundan bu yana geçen 6 aylık sürede lisans almak üzere başvuru yapmış ve kurul tarafından başvurusu uygun bulunarak lisans verilmiş bir şirketin bulunmadığı kaydedildi.

SİDA yöneticisi Ali Karaaslan da haberle ilgili yaptığı açıklamada iddiaları reddederek, “SEDDK Başkanı ve üyeleri ile kurulmaya çalışılan irtibatın hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. SEDDK kurulduktan sonra kaç ruhsat başvurusu yapılmış ve kaçı olumlu ve olumsuz sonuçlanmıştır” ifadelerini kullandı.