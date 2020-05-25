Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilir mi? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır.

Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gerekir. İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonra da alınabilir.

Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ (UGBT) HESAPLAMASI

Herhangi bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılmaması halinde işveren o güne ait ücreti tam olarak ödeyecektir. İşçinin çalışma yapması halinde ise, çalıştığı her gün için ilave bir yevmiye daha verilmesi gereklidir.

BAYRAM TATİLİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLİR Mİ?

Binlerce çalışan corona virüsü salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor. Peki kısa çalışma ödeneği alan çalışana bayram tatilinde de ödeme yapılır mı?

İş yeri faaliyetini tamamen durdurmuşsa ve kısa çalışma ödeneğine müracaat etmişse, bu kapsamda da çalışan ödenek alıyorsa bayram tatili de olsa kısa çalışma ödeneği verilir.