Bayramda 4 otelden sadece 1’i açılacak

Bayram haftasında yerli turistin kısmen tatile çıkması ile kıyılarda hareketlilik hızlanırken, doluluk oranları sektörün beklentilerini karşılamadı. Normalleşme ile birlikte yerli turist kıyı otellerini hareketlendirirken, otellerin ancak yüzde 25'inin açılış yaptığı belirtiliyor. Bayram döneminde beklenen dolulukların gerçekleşmediğini aktaran sektör temsilcileri, Rusya'nın ardından Almanya ve İngiltere'den gelecek kararlara odaklandı.

YERLİYE NUR YAĞDI

Yabancı turistin ağustos ayında Türkiye'ye gelmesi halinde açılış yapan otel oranının yüzde 40'lara ulaşabileceğini anlatan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, yerli turist açısından son 10 yılın en uygun fiyatlı tatil dönemi olduğunu dile getirdi. Sektörün bayram tarifesi uygulamadığını ve yerli turist yoğunluğunun eylüle kadar sürebileceğini aktaran Vardar, iç turizm verilerinde 2019 Eylül ayı sayılarına ulaşılabileceğini dile getirdi. Bu noktada, iç pazarda markalaşmış otellerin açılış yaptığına işaret eden Vardar, “Türk misafiri önemsemeyen oteller açılmadı. 2018'de yüzde 30 olan iç pazar kapasitesini geçen yıl yüzde 10'a düşürdüler ve döviz farkını fiyatlara yansıttılar. İç pazarın değeri yalnızca kriz yıllarında değil her zaman anlaşılmalı” diye konuştu.

DESTEK VERİLMELİYDİ

Mete Vardar, tatil kredilerine yoğun talep olduğunu, bu süreçte yüzde 2-3'lük kâr oranları ile çalışan sektörün geri ödemeler nedeniyle sorumluluğun yüze 90'ını aldığını aktararak, “Seyahat acentelerine destek verilebilirdi. Sadece misafir iadelerinde kullanmak üzere acentelerin sorumlu olduğu kredi tanımlansaydı kredi faizini ödeyip misafir ödemesini yapardık” diye konuştu.

VERİLER AÇIKLANMAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu 29 Temmuz tarihinde yayımlanması planlanan 2. çeyrek turizm istatistiklerinin yayımlanamayacağını duyurdu.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, gerekçe olarak corona virüs salgını nedeniyle kapalı olan sınır kapılarının sonucu olarak anketlerin yapılamaması gösterildi.