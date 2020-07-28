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Bayramda 4 otelden sadece 1’i açılacak

İç turizmde bayram dönemi ile birlikte hareketlilik artarken, doluluklar beklenen seviyeye ulaşmadı. Otellerin yüzde 25’inin açılış yaptığı bu dönemde gözler dış hatlarda.

Sayime BAŞÇI
06:10 -
Haberler Ekonomi
Bayramda 4 otelden sadece 1’i açılacak

Bayram haftasında yerli turistin kısmen tatile çıkması ile kıyılarda hareketlilik hızlanırken, doluluk oranları sektörün beklentilerini karşılamadı. Normalleşme ile birlikte yerli turist kıyı otellerini hareketlendirirken, otellerin ancak yüzde 25'inin açılış yaptığı belirtiliyor. Bayram döneminde beklenen dolulukların gerçekleşmediğini aktaran sektör temsilcileri, Rusya'nın ardından Almanya ve İngiltere'den gelecek kararlara odaklandı.

YERLİYE NUR YAĞDI

Yabancı turistin ağustos ayında Türkiye'ye gelmesi halinde açılış yapan otel oranının yüzde 40'lara ulaşabileceğini anlatan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, yerli turist açısından son 10 yılın en uygun fiyatlı tatil dönemi olduğunu dile getirdi. Sektörün bayram tarifesi uygulamadığını ve yerli turist yoğunluğunun eylüle kadar sürebileceğini aktaran Vardar, iç turizm verilerinde 2019 Eylül ayı sayılarına ulaşılabileceğini dile getirdi. Bu noktada, iç pazarda markalaşmış otellerin açılış yaptığına işaret eden Vardar, “Türk misafiri önemsemeyen oteller açılmadı. 2018'de yüzde 30 olan iç pazar kapasitesini geçen yıl yüzde 10'a düşürdüler ve döviz farkını fiyatlara yansıttılar. İç pazarın değeri yalnızca kriz yıllarında değil her zaman anlaşılmalı” diye konuştu.

DESTEK VERİLMELİYDİ

Mete Vardar, tatil kredilerine yoğun talep olduğunu, bu süreçte yüzde 2-3'lük kâr oranları ile çalışan sektörün geri ödemeler nedeniyle sorumluluğun yüze 90'ını aldığını aktararak, “Seyahat acentelerine destek verilebilirdi. Sadece misafir iadelerinde kullanmak üzere acentelerin sorumlu olduğu kredi tanımlansaydı kredi faizini ödeyip misafir ödemesini yapardık” diye konuştu.

Yılın ilk 6 ayında yüzde 75 daralma ile 4.5 milyon yabancı turisti ağırlayan sektörün oda gelirleri 11.5 Euro'ya kadar geriledi.

VERİLER AÇIKLANMAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu 29 Temmuz tarihinde yayımlanması planlanan 2. çeyrek turizm istatistiklerinin yayımlanamayacağını duyurdu.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, gerekçe olarak corona virüs salgını nedeniyle kapalı olan sınır kapılarının sonucu olarak anketlerin yapılamaması gösterildi.

Sururi Çorabatır

Kâr için açmadık, ayakta kalmaya çalışıyoruz
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, bayram hareketliliğinin bekledikleri seviyede olmadığını dile getirdi. Çorabatır şu değerlendirmeyi yaptı: “Ege ve Akdeniz'de hareketlilik olabilir. Önümüzdeki süreci okulların açılmasından önceki son tatil dönemi gibi düşünmek lazım. Biz bu yıl kâr amacı gütmüyoruz. Kâr için açmıyoruz, kalifiye personelimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Otelin işletmede kalmasına dönük çabalarımız var. Yurt dışında seyahat uyarıları kaldırıldığı takdirde Rusya ve Avrupa'dan gelecek misafirlerimizle de sezonu idare ederiz. 2021 için de ön hazırlığımız olur. En önemli pazarlarımızdan bir tanesi Rusya. En büyük avantajımız oradaki Türk tur operatörleri. Ağustosta başlayacak uçuşların seyrini sağlıkla ilgili gelişmeler belirleyecek.”
Almanya Avrupa Corona Euro Eylül ayı İngiltere internet pazar Rusya tatil Türkiye
Son güncelleme: 05:29 28.07.2020
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