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Bazı hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Buğday, kara buğday, arpa, darı, cin mısırı, kinoa ve kırık pirinç ithalatında uygulanan yüzde 20 gümrük vergisi 2021 yılının Nisan ayına kadar sıfırlandı.

Güncellenme: 09:13, 17/12/2020
Haberler Ekonomi
Bazı hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Buğday, kara buğday, arpa, darı, cin mısırı, kinoa ve kırık pirinç gibi hububat ürünleri ithalatında gümrük vergisi 30 Nisan 2021’e kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 95/7606 sayılı ithalat rejimi kararının (1) sayılı ekininde yer alan 10. fasıldaki tablonun dip notunda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, imalatta kullanılmak kaydıyla, sayılan ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 30 Nisan 2021’e kadar sıfırlandı. Bu kapsamda gümrük vergisi daha önce yüzde 20 olarak uygulanıyordu.

buğday Cumhurbaşkanı