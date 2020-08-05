Bazı tarım ürünlerinin gümrük vergisi ve toplu konut oranları yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yaş ve kuru sarımsak ithalatının gümrük vergileri, ithalatın yapıldığı ülke ve gruplara göre %9.7, %5 ve %2 olarak yeniden düzenlendi.

Bosna ve Kosova’dan bu kapsamda yapılan ithalat sıfır gümrük vergisine tabi olacak. Gümrük vergisi oranlarına ek olarak taze sarımsak ithalatına bu iki ülke hariç olmak üzere 100 kilogram başına 50 euro, kuru sarımsak ithalatının da, Bosna ve Kosova ile Singapur’dan yapılanları hariç olmak üzere 100 kilogram başına 44 euro toplu konut fonu uygulanacak.

Kabuklu ve kabuksuz ceviz ile plantain ithalatının gümrük vergileri, ithalatın yapıldığı ülkeye bağlı olarak %72.9, %7, ve %4 olarak düzenlendi.

Bu kalemde Bosna Hersek’ten yapılan ithalat ile Kosova’dan yapılan kabuklu ceviz ithalatı sıfır gümrük vergili olacak. Kabuklu ceviz ithalatına; Bosna Hersek ve Kosova hariç olmak üzere 100 kilogram başına 30 euro, kabuksuz ceviz ithalatına Bosna Hersek hariç olmak üzere 100 kilogram başına 69 euro, plantain ithalatına da Gürcistan, Bosna Hersek ve Singapur hariç olmak üzere 100 kilogram başına 83 euro toplu konut fonu uygulanması öngörülüyor.

Karar kapsamında fermente edilmemiş yeşil çay ve fermente siyah çay ithalatına uygulanan gümrük vergileri ve toplu konut fonu oranları da yeniden düzenlendi.

Buna göre, bu kapsamdaki her iki ürünün gümrük vergileri, sıfır gümrük vergisi uygulanacak Bosna Hersek’ten yapılan ithalat haricinde %7 olacak.

Fermente edilmemiş yeşil çay ithalatına Bosna Hersek hariç olmak üzere 100 kilogram başına 799 ve 424 euro, fermente siyah çay ithalatına da Bosna Hersek hariç olmak üzere 100 kilogram başına 1,031 ve 353 euro toplu konut fonu uygulanacak.

Fermente siyah çay ithalatının İran’dan yapılacak olanlarına ise 100 kilogram başına 877 ve 300 euro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı. Karara göre ayrıca, ay çekirdeği ithalatına da ithalatın yapıldığı ülke ve gruplara göre %13.5 ve %3 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Bosna Hersek ve Kosova’dan bu kapsamda yapılacak ithalat için sıfır gümrük vergisi öngörülüyor. 1 Şubat-30 Haziran arasındaki dönemde ise gümrük vergileri %1.5 olarak uygulanacak. Bu dönemde Singapur’dan yapılan ithalat için %13 gümrük vergisi alınacak. Ay çekirdeği ithalatının, Bosna Hersek, Kosova ve Singapur’dan yapılanları hariç olmak üzere 100 kilogram başına 4, 10 ve 24 euro toplu konut fonu tahsil edilecek. Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. (REUTERS)