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Bazı yabancı bankalar TL yükümlülüklerini yerine getiremedi

Londra'da TL swap faizlerinin yüzde 1000'i aşması ve yabancıların TL'ye erişiminin engellenmesi sonrasında Bloomberg, bazı yabancı bankaların Türk bankalarına yükümlülüklerini yerine getiremediğini yazdı. Mayısta da benzer bir durum olmuş, BDDK üç yabancı bankaya kısa bir süre için swap yasağı getirmişti.

Sozcu.com.tr
13:10 -
Haberler Ekonomi
Bazı yabancı bankalar TL yükümlülüklerini yerine getiremedi

Dün Londra’da yabancıların TL’ye erişiminin imkansız hale getirilmesi ve TL swap faizlerinin yüzde 1050’ye ulaşması sonrasında kritik bir gelişme yaşandı. Bloomberg’ün haberine göre, bazı yabancı bankalar dün Türk bankalarına olan yükümlülüklerini takasta yerine getiremedi.

Mayıs ayında Türk bankalarına olan lira yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BNP, UBS ve Citi'ye swap (döviz-TL takası) yasağı getirmiş, birkaç gün sonra yükümlüklerin yerine getirildiği gerekçesiyle yasak kaldırılmıştı.

Bloomberg’e bilgi veren bir yetkili, bazı yabancı bankaların yükümlülüklerini yerine getirmediğini doğrularken, bu kez ceza verilmesinin düşünülmediğini belirtti. BDDK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin yorum yapmadığı aktarıldı.

Uzmanlar, Londra’da TL bulamayan yabancıların, dün ellerindeki Türk hisse ve tahvillerini sattığını belirtmişti. Dolar/TL, dün 6,89’a kadar geriledikten sonra bugün 7,03’e yükselirken, euro/TL de 8,14’ten 8,34’e yükseldi.

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