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BDDK’dan 16 kuruluşa COVID-19 cezası!

COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından BDDK'ya iletilen şikayetler sonucunda 16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL para cezası kesildi.

18:24 -
Haberler Ekonomi
BDDK’dan 16 kuruluşa COVID-19 cezası!

BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikâyetler incelenmiştir.

Bu kapsamda, şikâyete konu banka dışı mali kuruluşlar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak, Kurumumuzca söz konusu kuruluşlara iletilen talimatlar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'e aykırı işlem tesis ettikleri gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26.06.2020 tarihli ve 9081 sayılı Kararı ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun 44 üncü maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesi uyarınca banka dışı 16 mali kuruluşa toplam 2,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Banka dışı mali kuruluşlar hakkındaki şikâyetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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Son güncelleme: 18:50 26.06.2020
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