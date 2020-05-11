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BDDK 3 yabancı bankaya swap yasağını kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışı merkezli üç banka BNP Paribas, Citibank ve UBS'e 7 Mayıs perşembe günü getirdiği döviz-TL takası (swap) yasağını kaldırdığını açıkladı. BDDK, bu üç bankanın TL yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Sozcu.com.tr
10:05 -
Haberler Ekonomi
BDDK 3 yabancı bankaya swap yasağını kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışında kurulu üç banka Fransiz BNP Paribas, ABD'li Citibank ve İsviçreli UBS'e 7 Mayıs’ta getirdiği swap (döviz-TL takası) yasağını bu sabah kaldırdı.

BDDK, söz konusu bankaların Türk bankalarına TL yükümlülüklerine yerine getirdiklerini belirtti.

BDDK, 7 Mayıs’ta yaptığı açıklamada kararın gerekçesi olarak söz konusu üç bankanın Türk bankalarına karşı olan TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemelerini göstermişti.

BDDK açıklamasında “Söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

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Son güncelleme: 10:17 11.05.2020
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