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BDDK corona kredilerinin dövize kaçışına karşı bankalardan önlem istedi

Corona virüsü salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı düşük faizli kredi kampanyaları başlatılırken, ucuz kredinin döviz ve altın alımı için kullanılmasından endişe ediliyor. Bloomberg'ün haberine göre BDDK, bankalara mektup göndererek bu konuda önlem almalarını ve kredi taleplerini dikkatlice incelemelerini talep etti.

Sozcu.com.tr
15:15 -
Haberler Ekonomi
BDDK corona kredilerinin dövize kaçışına karşı bankalardan önlem istedi

Corona virüsü salgını tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilerken, ekonomiyi desteklemek için verilen kredilerin dövize kaçışını engellemek için önlemler alınıyor.

Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara bir mektup göndererek verilen düşük faizli kredilerin döviz, altın ve hisse senetlerine yönelmemesi için önlem alınmasını talep etti.

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BDDK, kredilerin şirketlerin temel faaliyetleri dışındaki alanlarda kullanımının önüne geçmek için bankalardan kredi taleplerini iyi incelemelerini istedi.

Mektup, kredi talebindeki artışa paralel olarak dolar/TL’nin 6,80 ile Ağustos 2018’deki zirve noktalara tekrar ulaştığı sırada gündeme geldi.

Öte yandan, bazı reel sektör firmalarının Türk bankalarından bulduğu düşük faizli krediyi Londra’da yabancı bankalara daha yüksek faizden sattığı, BDDK’nın buna karşı da önlem istediği belirtiliyor.

BDDK ise konuya dair yorum yapmadı.

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Son güncelleme: 15:17 07.04.2020
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